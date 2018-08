Los premios Oscar añaden una nueva categoría para ganar más audiencia

¿Te imaginas alguna película de la saga "Rápidos y Furiosos" o la segunda parte de "Avengers: Infinity War" ganando un Oscar?

Tras la reelección de John Bailey como presidente de La Academia se informó que se añadirá una categoría para galardonar a los filmes más "populares" de la industria.

La idea es conectar con la mayor cantidad de público posible, en una estrategia que iniciaron en 2009 cuando decidieron que los nominados a Mejor Película serían 10, aunque finalmente la elección de las cintas no cambió en lo absoluto.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) August 8, 2018