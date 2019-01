FOTOS. Captan a Ivonne Montero desnuda en la camilla para agrandarse sus atributos

En busca de tener un mejor cuerpo, Ivonne Montero acudió a una clínica para someter a una cirugía estética.

La actriz tenía pensado desde hace mucho realizarse unos arreglitos, pero fue hasta hace unos días que logró su cometido.

Medios mexicanos revelaron las imágenes y sacaron a la luz que le colocaron prótesis en los glúteos, y tomaron grasa de su cuerpo para agrandarle la cadera y moldear su abdomen.

En las redes sociales ya circulan las presuntas fotografías de cómo quedó el cambio al natural, dejando a los fans sin palabras con los cambios.

Ante la filtración de su intimidad, la también cantante rompió el silencio ante la revista TVNotas y aseguró que se aplicó una lipo, con lo que fue posible marcar su tremenda retaguardia y obtener resultados sorprendentes.

"Me hice una liposucción, la cual me marcó los músculos del abdomen, y me aumentaron los glúteos".