Tras su larga ausencia, Jim Carrey llega a los Golden Globes presumiendo novia

Jim Carrey y Ginger Gonzaga se convirtieron en la pareja envidiable en los Golden Globes 2019.

El actor y la actriz hicieron oficial su relación amorosa durante la alfombra roja, fue un representante de él quien confirmó que en realidad están saliendo.

La hermosa mujer Ginger llevaba un impresionante vestido negro largo hasta el suelo. Mantuvo su cabello recogido hacia atrás y optó por no usar un collar para lucir el impresionante vestido asimétrico.

Mientras tanto, su contraparte llevaba un traje y corbata de color negro a juego para el evento en el que está nominado al premio a la Mejor Serie de Televisión – Musical o Comedia.

Esta será la primera relación pública del actor luego de la muerte de su exnovia, Cathriona White, quien murió de una sobredosis en 2015.

En noviembre, Carrey admitió a Radio Times que estaba viviendo una vida aislada pero que no había abandonado las citas.

A pesar de su éxito en la gran pantalla en lo que se refiere a su vida personal ha pasado por duros momentos. En 2004 confesó que sufría episodios de depresión en una conocida revista.

Sus relaciones amorosas siempre fueron intermitentes. Se casó dos veces, pero sus matrimonios no duraron más de dos años.

En 2015 comenzó con la maquilladora Cathriona White y el final de su relación sería uno de los motivos que lo apartaría del foco público.

Tras 3 años juntos, ella no pudo afrontarlo. Dos días después fue hallada sin vida en el apartamento que compartía con el actor. White se quitó la vida ingiriendo pastillas sin control, pero antes dejó una carta para Carrey.

La madre de Cathriona culpó al cómico de lo sucedido y le denunció.

He always keeps us laughing! The one & only @JimCarrey at the #GoldenGlobes! 🇨🇦✨ #etalkredcarpet pic.twitter.com/6GgqI76glN

— etalk (@etalkCTV) January 6, 2019