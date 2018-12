FOTO. Jim Carrey protesta enérgicamente con una imagen sobre niña guatemalteca fallecida en EE. UU.

El actor estadounidense Jim Carrey nuevamente vuelve a pronunciarse en contra del presidente Donald Trump, a través de sus redes sociales.

Pero esta vez también lo hizo lamentando la muerte de Jackeline Caal Maquin, la niña de 7 años que murió en la frontera bajo custodia de Estados Unidos.

El carismático actor publicó un dibujo de Jakelin con su nombre completo y con la fecha de su nacimiento y muerte (2011-2018). Esta obra fue firmada por él, puesto que desde hace un par de años también realiza dibujos y otras obras de arte. En octubre inauguró una exposición titulada "IndigNation: Political Cartoons by Jim Carrey, 2016-2018".

Pero previo a esta publicación, el sábado también compartió una imagen satírica de Trump en la que incluyó un texto siempre en referencia a la muerte de Caal.

Now an innocent seven-year-old girl has died of medical neglect because of Trump’s sadism at the border. If there’s a Hell… pic.twitter.com/GV3B2pXEeJ

— Jim Carrey (@JimCarrey) December 15, 2018