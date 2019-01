Irreconocible y con el pelo totalmente blanco sorprende Jamie Lee Curtis en los Golden Globes

Catherine Zeta-Jones, Dick Van Dyke, Jamie Lee Curtis, Chrissy Metz, Felicity Huffman y Mike Myers están entre los presentadores anunciados para la ceremonia de los Golden Globes 2019.

La actriz dejó atrás el look al que estamos acostumbrados y se tiñó el cabello de blanco, luciendo irreconocible.

Su paso por la alfombra roja de los premios dejó en shock a muchos, la celebridad llegó con un hermoso y ajustado vestido blanco.

Los seguidores de inmediato reaccionaron y por medio de las redes sociales mostraron su asombro, otros señalaron lo bien que se ve así.

Jamie Lee Curtis. That's it. That's the tweet #GoldenGlobes https://t.co/BbwbPst27A pic.twitter.com/E2qTY31sYp

— Variety (@Variety) January 6, 2019