VIDEO. Brian May estrena canción para el histórico sobrevuelo de la NASA

El legendario guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, se ha sumado a la histórica expedición realizada por la sonda espacial New Horizons de la NASA, la cual sobrevoló Ultima Thule este 1 de enero de 2019, haciendo lo que mejor sabe: la música.

El músico y astrofísico británico estrenó "New Horizons (Ultima Thule Mix)", una pieza musical como un tributo personal para dicha misión espacial.

La sonda espacial New Horizons de la NASA sobrevoló este 1 de enero Ultima Thule, el objeto celeste más lejano que el hombre haya explorado jamás.

Este se sitúa en el cinturón de Kuiper, a unos 6, 500 millones de kilómetros de distancia del Sol.

Tal hazaña se logró a las 5:33 hrs. de este 1 de enero. Alan Stern, director científico de la misión, celebró diciendo "Go New Horizons", mientras el equipo del Laboratorio de Física Aplicada John Hopkins, ubicado en Maryland, celebró dicho acontecimiento.

