Hijas de Andrea Legarreta hablan de la "infidelidad" de su mamá

Ser famoso implica enfrentarse a los rumores que se puedan generar sobre su vida íntima, algunos dañan más que otros, eso es lo que vive Andrea Legarreta.

Hace unas semanas un periodista mexicano indicó que la conductora era infiel a su esposo con un "hombre poderoso".

Estas especulaciones de Dael de Arguende TV llegaron más allá y fue la prensa la que se enfrentó a las hijas de la artista, Mía y Nina, sobre el tema.

Las jóvenes actrices expresaron que no les afectan esos comentarios, ya que saben que solo buscan dañar la imagen de su madre y generar polémica, de acuerdo con People en Español.

"En realidad no nos afecta porque sabemos que no es real. Y no tocamos tanto el tema porque sabemos de qué se trata”, señaló Nina Rubín durante un encuentro con la prensa.