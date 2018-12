Demi Lovato revela su nueva relación amorosa con un video que publicó

El 2018 no ha sido nada fácil para la cantante Demi Lovato, en julio pasó el peor momento de su vida, cuando una sobredosis la dejó al borde de la muerte.

Tuvo que ser internada de inmediato en un centro clínico para poder reanimarla. Del fatídico hecho ya han pasado cinco meses y ahora se enfrenta a una nueva era en su vida que se vislumbra como su gran renacimiento.

Tras pasar tiempo de reinserción en un centro de rehabilitación, la cantante empezó a dar sus primeros pasos en el mundo exterior, haciendo pequeñas apariciones en eventos y tratando de llevar una vida normal lo más discreta posible.

Justo en medio esta nueva dinámica social, se ha dejado ver en par de oportunidades, acompañada del diseñador Henri Levy, que fue el primero en estar con ella en los momentos más difíciles de su recaída.

.@DDLovato cozies up to beau Henri Levy in newly shared Instagram story, confirming romance rumors. pic.twitter.com/wz7mgOHxCJ

— Pop Crave (@PopCrave) December 29, 2018