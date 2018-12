Este es el Top 10 de los videos más vistos en Youtube en el 2018

En los primeros días de diciembre 2018, YouTube compartió su Rewind 2018, que reúne los videos más vistos de música, tendencias, memes y personajes.

En el ámbito musical, los videos más vistos superan los 1 mil 486 millones de visualizaciones hasta el 19 de diciembre. Y en la selección de tendencias han pasado los 142 millones.

Top Trending Videos

To Our Daughter (78,857,131 visualizaciones)

Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect (142,032,243 visualizaciones)

We broke up (47,827,044 visualizaciones)

Walmart yodeling kid (60,800,638 visualizaciones)

Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE) (50,328,560 visualizaciones)

Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia™ – MATCH 3 (67,057,766 visualizaciones)

Build Swimming Pool Around Underground House (91,204,095 visualizaciones)

Cobra Kai Ep 1 – “Ace Degenerate” – The Karate Kid Saga Continues (52,256,178 visualizaciones)

Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana (41,140,525 visualizaciones)

NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018 (62,484,994 visualizaciones)

Top Music Videos

Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial (1,486,974,904 visualizaciones)

Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon (1,424,250,101 visualizaciones)

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B (1,476,311,864 visualizaciones)

Daddy Yankee | Dura (Video Oficial) (1,204, 761,373 visualizaciones)

Ozuna x Romeo Santos – El Farsante (Remix) (Video Oficial) (1,134,036,046 visualizaciones)

Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama (Video Oficial) (1,141,234,667 visualizaciones)

El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music] (974,086,111 visualizaciones)

Drake – God's Plan (902,053,331 visualizaciones)

Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial) (748,653,790 visualizaciones)

Vaina Loca – Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial) (716,903,896 visualizaciones)