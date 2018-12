“Roma” de Alfonso Cuarón recibe premio especial de AFI

"Black Panther", ''A Star Is Born" y "Mary Poppins Returns" están entre las 10 mejores películas del año según el Instituto Estadounidense del Cine (AFI, por sus siglas en inglés). La organización también le dará un premio especial a “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón.

El instituto anunció el martes sus selecciones para la 19na edición de los Premios AFI, que reconocen obras consideradas cultural y artísticamente significativas por un jurado integrado por consejeros de AFI, académicos y críticos.

Los filmes seleccionados también incluyen la película de terror "A Quiet Place", ''The Favourite", la adaptación de Barry Jenkins del libro de James Baldwin "If Beale Street Could Talk", la cinta de Bo Burnham sobre la pérdida de la inocencia "Eighth Grade", ''BlacKkKlansman", ''First Reformed" y "Green Book".

“Roma” no cumplía con los requisitos para figurar en la lista al no ser una producción estadounidense, pero AFI le otorgó una mención especial.

La organización también reconocerá 10 series de televisión, incluyendo "Atlanta" y "The Americans".

Los agasajados serán homenajeados en un almuerzo en Los Ángeles el 4 de enero.