María León enciendes las redes con su foto desnuda acompañada de una guitarra

María León se ha convertido en una de las cantantes más sensuales del espectáculo, quien ha logrado cautivar con sus atributos físicos que constantemente presume en redes sociales.

En esta ocasión la intérprete de "Se te salió mi nombre" se mostró completamente desnuda en su cuenta de Instagram, lo cual impactó a sus seguidores.

En la imagen ella aparece sentada de un jacuzzi y solo utiliza una guitarra para cubrirse

"Todo lo que imaginas y no escribes… Sientes y no cantas… 🎶 Piensas y no lo dices… se pierde. No sabes la maravillas que puedes generar en esa otra persona… si te atreves. Miércoles de 🔥", escribió.