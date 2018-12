VIDEO. Las dos exMiss Guatemala que metieron la pata en Miss Universo

View this post on Instagram

Quiero darle una explicación a mis fans y a mi gente chapina sobre el accidente que me sucedió el día de la Competencia Preliminar. Como la mayoría sabrá, tuve un desempeño accidentado en la pasarela con mi vestido de gala. Algunos comentan que fue por el diseño del vestido y quiero aclarar que no fue así. Lo que me sucedió fue que después de terminar mi pasarela en traje de baño, al momento de ir a cambiarme y colocarme el vestido de gala, me percaté que estaba roto. Intenté, con la ayuda del staff del certamen, arreglarlo lo mejor posible pero no fue suficiente. . El vestido se metía entre mis piernas y se enredaba con mis zapatos en cada paso que daba. Fue un momento de pánico ya que es difícil mantener la sonrisa sabiendo que en cualquier momento te puedes caer. Intenté mantener mi postura lo mejor que pude pero en los videos es evidente mi cara de preocupación y desconcentración. Siento una gran frustración y le pido disculpas a mis fans y a mi gente chapina, ya que a pesar de estar fuera de mis manos, no fue del todo una buena noche y todos queríamos una mejor presentación. Lo frustrante es que el día anterior practiqué con el vestido puesto y todo estaba bien. Aún no me explico qué pudo haber pasado. . Pero estas cosas pasan y solo toca aprender, levantarme y seguir intentando dar mi máximo esfuerzo en lo que resta del certamen. A pesar de eso, estoy satisfecha con el papel que desempeñé en traje de baño. Quiero que sepan que la competición aun no termina y que seguiré representando a Guatemala con mi máximo esfuerzo. . #MissUniverse #CoronemosAGuate #MissGuatemala #MissGuatemala2018 #MissUniversoGuatemala #MissUniverse2018 #MissUniverso #MissUniverso2018 #ConfidentlyBeautiful #Guatelinda #Guatebella #Guatemala @MissGuatemalaUniverso @FansMissGuatemala2018 @missguatemala_fans