Lucero: "Nunca me sentí en la cima"

Lucero Hogaza León, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Lucero o Lucerito comenzó su carrera musical y actoral a la edad de 10 años en programas de variedades de televisión.

Ahora, con alrededor de 39 años en el medio, más de 30 millones de discos vendidos y alrededor de 26 álbumes de estudio, la cantautora, actriz y conductora mexicana visitó las oficinas de Publimetro México para hablar acerca de las peripecias que ha pasado durante todo este tiempo.

Sonriente, animada y siempre abierta, Lucero también contó cómo ha sabido adaptarse a las nuevas plataformas digitales, “esas que no existían cuando inició su carrera”, dice; a la industria musical que ahora vende sencillos y no discos, y sobre los detalles de su éxito.

¿Cómo ha sido para ti el mundo musical y la música?

— Ha sido un trabajo que ha ido muy de la mano con la diversión. Creo que cuando te gusta lo que haces, cuando estás enamorado de tu oficio y de tu profesión todo sale mejor. Es muy difícil hacer algo que no te gusta, creo que debe pasarse muy mal. Lo más bonito es disfrutar lo que haces y disfrutar incluso de las partes que no son tan divertidas, en las que uno debe sacrificarse. Sé que en todos los trabajos se sacrifica algo y que en todos hay recompensas, pero en mi trabajo, oficio y carrera de tantos años, he sido muy afortunada en muchos aspectos. He tenido el cariño de la gente, gente que ha crecido conmigo, que ha seguido mi trabajo y que me ha hecho el favor de verme. Niños o niñas que me conocen por diferentes proyectos, por herencia de sus papás, incluso de sus abuelos. Lo digo con mucho orgullo, es increíble que cuando hago un show, un espectáculo haya gente de 70 años y niños muy chiquitos, pasando por jóvenes, adolescentes, chavas y chavos que están comenzando sus trabajos, sus vidas. Me emociona muchísimo porque me doy cuenta que todo lo que fui formando durante tantos años floreció y sigue aquí.

¿En qué momento identificaste el éxito de tu carrera?

— Nunca me he acostumbrado a él. Desde muy pequeña mi único objetivo fue permanecer, permanecer en el gusto del público y seguir haciendo to que tanto amo. Creo que más allá de llegar al éxito, lo más importante es mantenerse, disfrutar el camino porque al final la meta es subjetiva. De alguna forma se va convirtiendo en una avalancha y cambiando conforme vas cumpliendo metas. Siempre decidí permanecer en el gusto del publico y nunca pensar que llegué a la cima. Que ya era suficiente, porque una vez ahí ya no hay nada que hacer, porque es cuando te instalas en una zona de confort que ya no va mas allá, que ya no crece.

Una vez alcanzados el éxito y la fama, ¿cómo evitaste el contacto con las adicciones y los riesgos?

— Creo que lo que siempre me ha caracterizado es la autenticidad. Yo siempre pensé en ser auténtica. Algunas personas me llegaron a preguntar sobre todo cuando era joven por qué nunca me veían tomaba, o con cinco novios al mismo tiempo, pero realmente yo no era así. No era algo que yo hacía en mi vida normal y no porque fuera malo o bueno, sólo no quise hacerlo. Afortunadamente nunca me dio por tomar, ni por la fiesta ni por tomar el camino fácil de escapar o caer en adicciones. Creo que fui afortunada en tener la familia que tengo, la mamá que tengo, la educación que tuve y valorar que el público me estaba haciendo el favor de seguirme, de quererme y aceptar mi música. He oído que muchos artistas dicen que cómo no iban a caer en adicciones con toda la fama y éxito que han obtenido. No puedo creer que porque te fue bien y lograste cumplir tu sueño y porque se están cumpliendo tus objetivos te tiras a los vicios. Lógicamente no puedo juzgar ni ponerme en los zapatos de tantas personas que han vivido de forma distinta, pero puedo decir que fue en parte fue por mi familia y otra parte por una convicción propia de que quería ser yo.

¿Qué otros géneros te gustaría explorar en tu carrera?

— No es que quiera hacer reguetón, no quiero hacer salsa o cumbia, yo me quedaría en los tres géneros que he hecho. Ha sido un buen riesgo para mí y mi carrera haber comenzado haciendo baladas y después seguir por el ranchero y ahora la banda. Por su puesto si algún día se da hacer un featuring con un cantante de urbano tampoco estoy cerrada. Sin embargo, mis lineas son básicamente estas tres. Yo sigo cantando las baladas, sigo cantando con mariachi y de pronto como se acomode el escenario, adapto las canciones para cantarlas en otro género, ha sido como una aventura y un viaje larguísimo de 39 años en los que me siento muy afortunada, en los que pienso qué suertuda soy. Quise, pude y tuve el riesgo de aventurarme y arriesgarme y sacrificar ciertas cosas, pero también me casé, soy feliz, tuve a mis hijos, soy una mamá soñada, feliz de estar completa, poco a poco el tiempo te va dando la razón y el diploma de que todo va saliendo bien.

¿Cómo has superado errores, fracasos, por llamarlos de alguna forma?

— Evidentemente se cometen errores, pero siempre he creído que de eso se aprende y no todo en la vida es un cuento de hadas. Hay cosas que te salen mejor que otras. No me gusta usar palabras como error y equivocación porque esos dependen de los juicios o contextos en los que se presentan. Pero sí estoy de acuerdo que hay cosas fantásticas y otras que no lo han sido tanto y cuando suceden esas cambio el camino, busco hacer otras cosas. Es difícil poderlo explicar a groso modo pero ha sido así y si tuviera la fórmula ya lo hubiera pasado. En la vida vas dándote cuenta de cosas y las vas abrazando y alimentando y lo importante es ser agradecido y nunca volverte soberbio. Cuando crees que ya sabes todo es cuando te lleva el tren.

¿De qué manera quisiste incursionar en la banda?

— Pienso que ser yo y perseguir siempre mis sueños ha sido la clave de todo. Quise cantar ranchero porque soy mexicana y fui de las pocas mujeres en exponer el género que se convirtió en una parte importante en mi carrera musical. Es por eso que ahora me aventé a grabar banda sinaloense, me di cuenta que la música ranchera estaba en un momento complicado, no mucho público lo escuchaba, sin embargo ya se oía la banda en el norte y quise hacerlo. Me gustan los riesgos.

¿Cómo has logrado cautivar al público joven a través de redes sociales sin mostrar tu vida privada?

— Yo creo que eso se debe a un poco de convicción muy personal. Creo innecesario hacer público lo privado, hacer público lo íntimo. Constantemente vemos en redes sociales cosas que deberían suceder en cuatro paredes, que no suceden a nivel público. Nunca he querido exponer esa parte mía, a veces es imposible y se sale de las manos y hoy en día hay cientos de historias de hackers, paparazzis que invaden la privacidad. Yo deseo que eso suceda muy poco en mi vida para seguir manteniendo mi línea. Tampoco puedo criticar a quien lo hace y quien quiere compartir cosas que a mí me dan un poco de pudor. Hay artistas o celebridades mucho más abiertas. La gente más joven es más atrevida en esas cosas y yo creo que porque cuando comencé mi carrera no existía esa manera de comunicarse, tal vez por eso me quedé en una linea más conservadora. Sí he tenido que adaptarme, las redes sociales son una súper herramienta para decir lo que tienes que decir, para entender lo que sucede en otros mundos, para distribuir tu música y que la gente te conozca. Que claro, yo en mi carrera he podido vender poco más de 30 millones de discos y creo que si empezara mi carrera ahora no vendería esa cantidad. Ya nadie compra discos pero a mi me encanta y yo los sigo promoviendo.

*Con información de Publimetro México.