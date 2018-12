Duras críticas al físico de la hija de Lucero tras grabar una canción con Mijares

La hija menor de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares ha sido blanco de críticas, luego de aparecer en un video junto a su papá.

El intérprete compartió en redes sociales su nuevo sencillo "Vence el amor" que canta al lado de su hija.

Gracias a la canción se comprobó que ella heredó el talento de sus padres, pues tiene una potente y hermosa voz.

Sin embargo, la calidad vocal no fue lo que los usuarios vieron. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos criticaron el aspecto físico de la adolescente de 13 años.

Muchos señalaron que la joven no "era tan bonita" y que no tiene el mismo físico que su madre.

Estos comentarios enfurecieron a la también actriz quien de inmediato salió en defensa de su hija, asegurando que este dueto no implica su lanzamiento como cantante.

"Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal", aseguró.