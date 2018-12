Críticos de Los Angeles nombran mejor película a "Roma"

“Roma” del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganó el domingo el premio a la mejor película del año de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, honor que se suma a la serie de laureles concedidos a la cinta.

El drama profundamente personal de Cuarón en blanco y negro, un estreno de Netflix, ha barrido con muchos de los galardones otorgados en la temporada. “Roma” se llevó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y la mención máxima del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Por ahora existe una gran expectativa ante la posibilidad de que Netflix consiga por primera vez una nominación a los Premios de la Academia gracias a “Roma”.

La asociación de críticos de Los Angeles, que anunció sus galardones en Twitter, también concedió a Cuarón el premio a la mejor cinematografía. Sin embargo, la asociación se alejó de la marcha batiente de “Roma” en la categoría de mejor dirección y otorgó el premio respectivo a Debra Granik (de “Winter's Bone”) por “Leave No Trace”, un drama sobre un padre y una hija que viven en un bosque.

Las organizaciones de críticos a pueden incidir en la contienda de los Oscar, que hasta ahora no ha conseguido aumentar el número de directoras femeninas en competencia, una lástima considerando que hay muchas opciones como Chloe Zhao por “The Rider” y Marielle Heller por “Can You Ever Forgive Me?”, y ante el dominio masculino histórico en esta categoría.

En el caso de las nominaciones a los Globos de Oro del jueves pasado sólo hubo hombres en la categoría de mejor director por cuarto año consecutivo, un récord que ha generado cada vez más rechazo.

Los críticos de Los Angeles nombraron a Olivia Colman ("The Favourite") como mejor actriz y a Ethan Hawke ("First Reformed") como mejor actor. Hawke también fue elegido por los Críticos de Nueva York y el mes pasado ganó en los premios Gotham.

El premio a mejor actor de reparto fue para Steven Yeun, por la película de suspenso “Burning”, un drama existencial de Lee Chang-dong, que también fue finalista en la contienda de la mejor película. Regina King ganó el galardón a la mejor actriz de reparto por “If Beale Street Could Talk”, una adaptación que hizo el cineasta Barry Jenkins de la novela del mismo nombre de James Baldwin.

Los críticos también nombraron a "Shirkers" de Sandi Tan como mejor documental, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" como mejor película animada, y dieron el premio de mejor guion a Nicole Holofcener y Jeff Whitty por "Can You Ever Forgive Me?". Otros galardonados incluyen a Nicholas Britell por su música para "If Beale Street Could Talk", Hannah Beachler por el diseño de producción de "Black Panther" y Joshua Altman y Bing Liu por la edición de "Minding the Gap", un documental sobre amigos en un pueblo industrial en llinois.

Los premios serán entregados el 12 de enero en una ceremonia en la que también será reconocido con un premio a la trayectoria director japonés Hayao Miyazaki, cofundador del Studio Ghibli y creador de clásicos animados como “El increíble castillo vagabundo” y “Mi vecino Totoro”.