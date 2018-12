VIDEO. Anahí confiesa que se comió su placenta tras dar a luz

View this post on Instagram

Que alegría poder presentar finalmente, uno de los proyectos más lindos y que me han llenado el alma. VALIENTE !!! 💜 Disponible ya en versión digital y muy pronto en tiendas!! Gracias a las maravillosas mujeres que me acompañaron este día. Guadalupe Loaeza , mi cariño y admiración. @vivianadelnorte te adoro eres una mujer fuera de serie. @lailakuri crear este libro contigo ha sido un regalo hermoso. Gracias por todo todo !!! Para todas las mujeres VALIENTES en la mejor etapa de sus vidas. Con todo mi ❤️. Les quiero compartir que un porcentaje de las ventas de este libro será donado al área de Oncología del Hospital de Especialidades Pedriátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.