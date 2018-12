Miss Guatemala presume foto de exposición de dinosaurios en Tailandia

View this post on Instagram

De visita en el jardín botánico Nong Nooch con una exposición de majestuosas figuras de dinosaurios. #amazing #fun . . #MissUniverse #CoronemosAGuate #MissGuatemala #MissGuatemala2018 #MissUniversoGuatemala #MissUniverse2018 #MissUniverso #MissUniverso2018 #ConfidentlyBeautiful #Guatelinda #Guatebella #Guatemala @MissGuatemalaUniverso @FansMissGuatemala2018 @missguatemala_fans