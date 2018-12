Cristian Castro admite que le gusta tomar leche en biberón y explica sus razones

Hace unos meses, Cristian Castro se vio envuelto en polémica luego que su exesposa, la modelo Gabriela Bo, revelara que al cantante le gusta tomar leche en biberón por las noches. Aunque el artista no se había manifestado al respecto de estas declaraciones, recientemente reveló la verdad.

El hijo de Verónica Castro participó como invitado especial en el programa de El Gordo y la Flaca, transmitido por Univisión, en donde fue cuestionado al respecto de las revelaciones de su ex. Para sorpresa de sus seguidores, el intérprete de “Es mejor así” no temió decir la verdad y confesar que todo es cierto.

También puedes leer:

No teme confesarlo

Al ser cuestionado sobre este gusto tan peculiar, Cristian dijo que le gusta sentirse como niño y que le encantan los biberones.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito’”, explicó.

Además, indicó que no le da vergüenza admitirlo.

“A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces no agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir 'que rico'”, agregó.

Según habría revelado su exesposa, Castro le pedía a las empleadas domésticas que le prepararan su pacha con leche.