FOTOS. Modelo rusa revela imágenes íntimas de Kit Harington en la cama

Hace 5 meses Kit Harington se casó con la también actriz Rose Leslie, en una hermosa ceremonia que privada e íntima.

Hoy su nombre es noticia, pues el protagonista de la famosa serie “Game of Thrones” fue acusado de haberle sido infiel a su esposa incluso desde antes de la boda.

Una modelo rusa, llamada Olya Sergeevna, publicó en Twitter unas fotos íntimas del actor desnudo y aseguró que ella es su amante.

En las imágenes se ve al supuesto actor tendido sobre una cama de sábanas blancas, completamente desnudo.

Según la joven, tomó las fotos después de que tuvieron relaciones sexuales.

Olya afirma que tuvo encuentros sexuales con Kit un par de veces mientras estaba comprometido con la actriz que interpretó a Ygritte en la épica saga.

Además dijo que también mantuvieron relaciones sexuales aún después de su boda, que se realizó el 23 de junio de 2018.

@TMZ @TooFab @PageSix Did Kit Harington actually cheat on his wife with this woman named Olya Sergeevna (https://t.co/wtyAMgbErp ) as these photos suggest? We need some confirmation on this! pic.twitter.com/5Ec6XPhgJr

— LScott23 (@LScot23) November 22, 2018