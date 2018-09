“Game of Thrones”: Lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 8

Mientras nos preparamos para la octava temporada 8 de "Game of Thrones" ("GoT"), hay muchas preguntas sin respuesta, y la anticipación pesa en nuestros corazones.

La final de la temporada 7 preparó un montón de drama para el último capítulo. El ejército de los muertos ha descendido sobre la Muralla y ha roto su poderosa estructura, gracias a la ayuda del tercer dragón de Daenerys Targaryen, que ahora vuela con ellos y respira hielo.

Afortunadamente, el final del "GoT" no será nuestro último bocado de Westeros. El autor de la serie original, George RR Martin, la guionista Jane Goldman y ejecutivos de HBO están trabajando en una precuela de "Game of Thrones", y también se habla de una secuela por venir.

Sabíamos que la producción tomaría mucho tiempo esta vez – en parte porque los episodios de la temporada 8 de "GoT" son largometrajes, en parte debido a problemas de programación como la boda de Harington con Rose Leslie, alumna de "GoT" (alias, Ygritte, el primer interés amoroso de Jon Snow).

Cuando se trata de la temporada 8 de "GoT", nunca hemos estado más preparados para saber qué pasa después. Aquí está todo lo que sabemos sobre el final de "GoT".

Trama de la temporada 8 de "GoT"

La octava temporada del "GoT" consistirá en seis episodios de largometraje de proporciones épicas. Sabemos que los personajes, con o sin la ayuda de Cersei, se enfrentarán a su inminente desaparición a manos de los caminantes blancos y sus soldados.

Resulta que la Reina Cersei tiene otras cosas en mente, además de ayudar a Jon y Daenerys, como ella prometió originalmente. Está empeñada en usar la Compañía Dorada para expandir su dominio.

La trama de la temporada 8 de "GoT" tendrá que abordar el hecho de que, sin saberlo él, Jon (cuyo nombre es realmente Aegon Targaryen) se acostó con su tía. Se dice que Jon es hijo de Rhaegar, el hermano de Daenerys, y de Lyanna Stark, la hermana de Ned Stark. Esto convertiría a Jon en el heredero legítimo del Trono de Hierro.

Pero oye, el incesto no es realmente nuevo para los personajes de "GoT" (mirándote a ti, Lannisters). Sin embargo, según Liam Cunningham, que interpreta a Ser Davos, no verás tanto incesto de la realeza en la octava temporada de GoT.

"El incesto pasa a la lista de prioridades cuando hay un ejército enorme que viene a matar a todos”, le confesó a Publinews Internacional en una entrevista a principios de este año

Esto es cierto. Además, Jaime abandonó a Cersei una vez que se dio cuenta de que ella no tenía intención de ayudar a Jon y Daenerys a derrotar lo que está por venir. Presumiblemente la dejó en Desembarco del Rey, a pesar de que están esperando un hijo juntos (asco).

Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime, dijo a los medios de comunicación que en realidad se dirige hacia el norte, pero que cualquier cosa puede suceder: "Podría ser devorado por dragones, nunca se sabe. O podría tropezar, las cosas pasan. O puede que encuentre el amor de su vida y de repente diga: "Dios, esto es todo. No más".

También sabemos que la temporada 8 de "GoT" termina con más derramamiento de sangre que nunca. Durante una conferencia en marzo, Francesca Orsi, vicepresidenta sénior de drama de HBO, dijo que cuando el elenco leyó los guiones de estos episodios finales de "GoT", "uno por uno empezaron a caer hasta la muerte".

Para la conclusión de la lectura, Orsi dijo que todos se pusieron de pie y aplaudieron, y "tenían lágrimas en los ojos". Entonces, debe ser un final infernal.

Fecha de lanzamiento de "Game of Thrones" temporada 8

HBO confirmó que la temporada 8 de "Game of Thrones" saldrá al aire en 2019, aunque no hay una fecha específica establecida por el momento. De hecho, dos representantes de HBO le dijeron a Publinews Internacional que no tenían nada que compartir.

Uno ofreció, sin embargo, que tendríamos que mantenernos en sintonía (bastante fácil). Un informe indica que HBO emitirá los seis episodios de largometraje antes de la fecha límite del Emmy de 2019, el 31 de mayo de 2019.

Texto: Sam Brodsky/Publinews Internacional