Ingrid Coronado se va de "Venga la Alegría" y las redes estallan de emoción

Ingrid Coronado se ha convertido en una de las personalidades más importantes de la farándula mexicana, y una de las más polémicas.

No solamente ha ganado mayor experiencia y se ha posicionado como una de las conductoras favoritas en la televisión de ese país.

También ha estado en el ojo de los medios por lo complicado de su vida personal, debido a su infidelidad y los pleitos con su ex Fernando del Solar.

Tras 10 años de estar al frente del matutino sorpresiva, la bella mujer presentó su renuncia al programa "Venga la Alegría".

En el programa Ventaneando dieron a conocer que la decisión de conductora se debió a que quiere tomar un periodo de descanso.

Al parecer ella aprovechará este tiempo para descansar y hacerse cargo de asuntos personales que no ha podido atender por el trabajo, dijo Pati Chapoy.

"Esta mañana llegué muy temprano a televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría, yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen, no he podido hablar con ella, argumenta que está cansada", declaró la productora.

Las reacciones

Del Solar fue diagnosticado con cáncer en linfoma de Hodgkin, en 2012, justo en la cúspide de su carrera.

En medio de la lucha contra la enfermedad, el argentino y la conductora se rindieron y dieron por terminada su relación.

La vida de Ingrid en: Nace, se casa dos veces, ningún ex-marido la quiere, queda pobre y Twitter la quiere muerta.#IngridCoronadoMuérete — Me Llamo Luis (@MeLlamo_LuisAng) July 12, 2016

Sin embargo, todo apuntaba a que Coronado había sido infiel a su, mientras el estaba enfermo. Desde ese momento las redes sociales comenzaron a "odiarla".

Incluso, cuando celebró sus 42 años un cruel hashtag que se volvió tendencia en Twitter empañó su día: #IngridCoronadoMuerete.

Cientos de internautas llenaron esa red social de insultos y mensajes de repudio, que siguieron publicando hasta el día de hoy, en donde se puede leer que celebraron la noticia de que dejara el matutino.

"De verdad habrá alguien a quien le importe esta noticia. 😭"

"Asco de vieja, qué bueno que se va"

"😱 Una estrella más para el canal de las estrellas"

"Qué bueno que ya lo corrieron, es nefasta como persona y como 'conductora""

"Estuvo bueno que abandonaras a Fer a mitad de su enfermedad como a un perro callejero, no se merecía andar con una anciana tan horrenda cómo tú, bendiciones"

Es en serio?..Por fin se va la pedorra desalmada?

Bravooo 👏👏👏👏👏👏👏👏

Ya era hora de que sacaran al vejestorio sin gracia, sin talento, sinvergüenza!! — Alboran (@asibon77) November 22, 2018

@VengaLaAlegria es más indignante ver @ingridcoronado en el programa. Pues no que ya había renunciado @Ventaneandouno qué patraña!!. — 🚫 (@ca_pe_00) November 23, 2018

¡Ingrid Coronado renuncia y se va de Venga la Alegría! https://t.co/gmz8D8Nhuu @DaniBisogno @ChapoyPati Chequen los comentarios en su propio video y dense cuenta de que la mayoría del público ya NO LA QUERÍA EN EL PROGRAMA!! POR FIN VENDRÁ LA ALEGRÍA!!!! — FueraIngridCoronado (@FUERAINGRIDVLA) November 23, 2018

Wooowww ya era tiempo de un cambio!! — YuliGarcia de Garcia (@FaTymaGaRciaGtz) November 23, 2018

Wey @ingridcoronado renunció a su matrimonio cuando su esposo enfermó de cáncer, no nos sorprende que renuncie a un programa culero como @VengaLaAlegria — José Alfredo Jiménez (@ElDxc) November 23, 2018

Y ahora a quien vamos a trollear por las flatulencias @ingridcoronado — Tino Silva (@jus22mx) November 23, 2018

Total de programas vistos 0.

Si realmente dejó a Fer en el peor momento es una porquería de persona. pic.twitter.com/YmDIUpjSj2 — Neri (@Neri7A) November 23, 2018