Amiga asegura que Lucía Méndez se obsesionó con Yanet García y se operó los glúteos

Una amiga cercana a Lucía Méndez reveló que ella ha tenido cierta obsesión con el cuerpo de Yanet García por lo que tomó la decisión de inyectarse el trasero, anhelo que casi pone en riesgo su vida.

Según medios mexicanos, la actriz tenía el deseo de lucir espectacular en el concierto "Grandes de los 80´s", y decidió inyectarse el trasero una semana antes de su presentación.

"Desde que conoció a La chica del clima, quedó obsesionada con tener un cuerpo como el de ella, y una semana antes del concierto se dejó convencer de inyectarse las pompas", contó la fuente.

Además contó que un doctor le propuso a Méndez realizarle el procedimiento a cambio de publicidad, y ella aceptó sin pensarlo.

La verdad de todo

Ella sigue siendo una de las divas más importantes de México y actualmente continúa presumiendo su impactante figura.

Tras los rumores de sus cambios, la artista decidió aclarar la situación y durante el programa "Despierta América" de Univisión mencionó que ella jamás se ha inyectado nada en los glúteos.

"Toda la vida me han difamado, me han dicho jalada y media, que no son ciertas. Me han inventado tantas, incluyendo ese tema de cirugías. Soy una persona que hace mucho ejercicio toda su vida, y como me ven bien, me ven fresca, con buen cuerpo, con buena pompa, me inventan cosas", confesó.

Añadió que lo que único que sí hace es acudir con un maestro energético que limpia su aura.