Sabrina Sabrok romperá récord con el trasero más grande del mundo

Sabrina Sabrok es una de las mujeres más polémicas de la farándula en México, quien después de haberse sometido a numerosas operaciones en el busto, ahora desea tener el trasero más grande del mundo.

Está dispuesta a todo

La actriz argentina anunció que en diciembre se someterá a una nueva cirugía, por lo que cambiará sus actuales implantes de 300 gramos por unos de 850 en cada glúteo.

Esta será la sexta operación estética, la mayoría las ha realizado en sus senos en donde ya cuenta con implantes de mil 500 gramos en cada uno, y para verse equilibrada en su aspecto decidió llegar al máximo en su derrieré.

"No me da miedo nada, me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis mas grandes, para después lograr el título de las nalgas más grandes del mundo; en diciembre me operaré y quizá llegue hasta los 850 gramos que es lo máximo que se puede poner", expresó en una entrevista.

Según reveló, no tiene temor a que algo salga mal pues confía plenamente en su cirujano Marisol Rosas Ramos, quien realizará el implantes.

Busca ser la más famosa

A inicios del año pasado, Lorena Fabiana Colotta lanzó su propio canal de películas para adultos.

Sabrina se convirtió en actriz y productora de videos porno, los cuales están disponibles a través de la página web www.sabrinasabrokporn.com, en donde los interesados podrán visualizar los distintos materiales por medio de membresías, y ver de manera explícita sus encuentros sexuales.

Ella asegura que su deseo es convertirse en la estrella internacional porno más importante, tendrá novedades en sus nuevos shows para adultos.

"El show es XXX, quiero hacer cosas más fuertes: como sexo en vivo, en lugares donde me contraten, antros, discos, en otros países; de hecho, me voy a hacer una película porno en Estados Unidos, por lo que tendré mucho trabajo".

El pasado lunes se sometió a unos arreglos en la cara donde se inyectó silicón en los labios y le hicieron un tratamiento para evitar las arrugas.