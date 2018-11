She-Ra es la princesa guerrera de “Netflix”

Desde que se mostró el primer adelanto de la serie “She-Ra and the Princesses of Power”, esta causó controversia debido a su diseño que le da un giro totalmente diferente al show original.

Sin embargo, después de su estreno en “Netflix”, parece que esta aproximación al icónico personaje no está tan desatinada.

Durante el Comic Con de Nueva York, el panel que presentó el proyecto estuvo protagonizado por la caricaturista Noelle Stevenson, quien es la responsable de la nueva apariencia de la heroína, junto con el elenco de voces principal: Aimee Carrero (Adora), Karen Fukuhara (Glimmer) y Marcus Scribner (Bow).

La historia se centra en la protagonista, ella es huérfana y ha sido criada para convertirse en un soldado mortal y luchar contra las princesas por parte de la Horda, pero en realidad no conoce la verdad.

