Demandan a Brad Pitt por casas que construyó a víctimas del huracán Katrina

Brad Pitt fue demandado por más de una docena de propietarios de las viviendas ecológicas que construyó tras el devastador paso de Katrina, en 2005.

Sus abogados han presentado documentos en los que "exigen" que se desestime una demanda colectiva presentada contra el actor y su organización benéfica.

"Fundé Make It Right con la misión de construir viviendas de alto rendimiento y diseño sostenible para venderlas a precios asequibles luego de la devastación del huracán Katrina", expresó el artista expediente judicial que obtuvo el sitio The Blast.