Hurtan pertenencias a Miss Panamá a poco de viaje a concurso

View this post on Instagram

Panamá, estamos listos para Miss Universo 2018. Este 26 de noviembre desde las 3:00 pm todos al Aeropuerto Internacional de Tocumen a despedir a nuestra reina. 🔳 Diseño de Traje de Baño: Organización Señorita Panamá. Base de Traje de Baño: @leotardspanama Decorado: Prince Bustamante @princeernesto26 Accesorios: @Chasspanama Foto: @FranciscoAndara M&H: @LuisQuinterog1 Dirección General: @cesaranel Coordinación: @MalpicaEdsel Locación: Estudios Medcom Escenografía @raffiapanama @missuniverse @rosaivethm