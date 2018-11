Los 12 estrenos imperdibles que Disney tiene preparados para los próximos 12 meses

Para despedir 2018, Disney tiene preparado un ciclo de doce estrenos muy esperados en la pantalla grande.

Doce películas que no te querrás perder y que sin duda serán las favoritas de toda la familia. Toma nota y no te pierdas ninguna.

Sin duda el 2019 será el año de más apuestas de la empresa, con entregas muy esperadas y queridas por toda la audiencia, donde niños y adultos se juntarán de nuevo en las salas de cine.

Celebrate #EarthDay with Steve 🐧 🌎 Watch the all-new trailer for @Disneynature's Penguins, coming to theatres Earth Day 2019! #DisneynaturePenguins pic.twitter.com/s82YLbbL4r

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) April 22, 2018