VIDEO. Usuarios critican a Galilea Montijo por su inglés y su justificación genera burlas

Hace unos días Galilea Montijo fue blanco de burlas por la mala pronunciación que tiene al hablar inglés.

Paris Hilton estuvo en el programa Hoy para promover su línea de ropa y nuevo perfume y participó en una dinámica junto a la mexicana.

Sin embargo, la presentadora dejó al descubierto las debilidades que presenta con el idioma inglés.

Aunque Mauricio Mancera y Natalia Téllez pudieron conversar fluidamente con la estrella estadounidense, ese no fue el caso de Gali.

Fue en el juego "Piensa rápido", donde se deben adivinar imágenes usando palabras clave, la conductora hizo equipo con la famosa socialité, quien se tomó con humor el pronunciado acento y los errores de ella.

Las críticas no se hicieron esperar y de inmediato los fans la tomaron en contra del programa y sobre todo de la guapa mujer.

@GalileaMontijo no tengo nada contra ti, hoy vi tu nivel de inglés con Paris Hilton y q horror eh, neta no pudiste dejar lo naco aun lado y tratar con respeto a tu invitada, no era una gata como las q acostumbras a entrevistar es una socialite y merece respeto. Ahí te encargo.

— ⭐KeviinKira ケビンキラ⭐ (@KeviinKira) November 14, 2018