Guatemala tiene doble oportunidad de ganar un Latin Grammy 2018

Desde 1,969 La Gospel Music Association (GMA) reconoce el esfuerzo y la labor de la música Cristiana. Hoy damos Gloria y Honra a Cristo Jesús porque de El, por El y para El somos; todo reconocimiento lo rendimos a Sus pies. #Pentecostes fue elegido como El Disco del año en Español. Gracias a @gospelmusicassoc por considerarlo, @adargagroup por hacer un excelente trabajo. Dedicamos este reconocimiento a Dios por sobre todas las cosas, a nuestras familias, a todo el equipo de #mielsanmarcos y a nuestro país #Guatemala 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 #doveawards #doveawards2018