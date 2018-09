¡Qué orgullo! Miel San Marcos ha sido nominada a los Latin Grammy 2018

View this post on Instagram

Esta mañana recibimos la noticia que #Pentecostes está nominado a los Grammy latinos en la categoría “Mejor Álbum Cristiano” junto a nuestros amigos @danielcalvetipr @marcela_gandara a quienes felicitamos. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación reconoce la excelencia y técnica de la música grabada; definitivamente cuando hacemos música no buscamos ni pensamos en este tipo de reconocimientos sino cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Hoy al igual que nuestros amigos rendimos esta nominación a los Pies de Jesús ; solo El es digno de recibir toda Gloria, Honra y Honor . #mielsanmarcos