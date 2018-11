Izan Llunas: "Aprendí de Luis Miguel que para llegar arriba hay que tener disciplina"

Mañana Ciudad Cayalá le da la bienvenida a la temporada navideña con la presentación del primer desfile y cerrará con broche de oro con "Una noche musical" de la mano de Izan Llunas.

El actor y cantante español saltó a la fama por su papel protagónico en la serie de biográfica de Luis Miguel.

Gracias a su personaje, la vida del ahora adolescente de 14 años cambió y en una entrevista con Publinews nos reveló más detalles de su fama.

#AHORA Mañana @Ciudad_Cayala inaugurará la temporada navideña con el primer desfile navideño y cerrará con un show de @zelayasteph y Izan Lunas pic.twitter.com/gjaFaDTWz9 — Espectáculos (@Espectaculos_PN) November 9, 2018

Por tu participación en la serie has logrado fama internacional, ¿cómo a tu corta edad has lidiado con ella?

Es un cambio radical, pues de ser un niño común que va a la escuela pase a ser alguien bastante famoso, lo he tomado bien pues ha sido mi sueño y lo estoy haciendo realidad.

¿Qué aprendizaje te dejó?

Lo que más aprendí de la serie y de Luis Miguel es que para llegar arriba, a ser el número uno, hay que tener mucha disciplina. Es bastante difícil tenerla pero para querer lograrlo te tiene que decir a ti mismo 'quiero ser el número uno'.

#AHORA Izan Llunas interpreta la canción que lo hizo famoso en la serie biográfica de Luis Miguel, “Malageña Salerosa” pic.twitter.com/mdJ7vYe2m3 — Espectáculos (@Espectaculos_PN) November 9, 2018

La gente en redes sociales ha dicho que tu vida y la de Luis Miguel son similares, pero para ti ¿qué diferencias y similitudes hay?

No tengo un papá que me regañe como el que tenía él, mi papá no es estricto. Nos parecemos en que nuestros padres son cantantes, empezamos la carrera a la misma edad, somos hermanos mayores y nuestras mamás se dedican a la moda.

¿Qué ha cambiado de ti después de la serie?

Sigo siendo el mismo, lo único que ha cambiado es la fama y que a veces resultan cansado los viajes por los horarios.

¿Cómo compaginas tu carrera con los estudios?

Es muy difícil porque no puedo estar siempre en la escuela, me pierdo muchas clases. Mientras viajo hago mis tareas y cuando regreso tengo que trabajar duro para estar al nivel de mis compañeros.

Más detalles

La Navidad Cayalá iniciará a las 18:00 horas con desfile desde la plaza La Bandera, pasando por Distrito Moda y finaliza en la plaza principal.

Luego encenderán las luces del árbol para después cerrar con broche de oro con un concierto de Stephanie Zelaya y el invitado especial, Izan.

Además, durante el mes de diciembre se activarán la dinámica "7 sets para tus fotos familiares", en donde los visitantes podrán tomarse una foto familiar, por un consumo de Q150 en cualquier establecimiento.