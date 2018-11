VIDEO. Perro ataca a integrante de "Enamorándonos" en pleno programa en vivo

El reality "Enamorándonos" siempre está dando de qué hablar y esta ocasión no es la excepción, pues en pleno programa un perro se acercó demasiado a una "amorosa" que estaba realizando un sensual baile.

Durante la celebración de Halloween, la concursante Gaby Sánchez presumió su ajustado disfraz de "Maléfica" con unos sexys movimientos.

Sin embargo no contaba con que un perro estaría presente en el foro. Aunque no pudo controlar al animal, ella no dejó de bailar pues no quería perder el estilo.

Los usuarios de inmediato reaccionaron en las redes sociales y no dejaron de burlarse del incidente.

Gaby se ha convertido en una de las integrantes más populares y actualmente ya cuenta con 611 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde presume sus atributos físicos.

Catálogo sexual

No solo Televisa tenía su prosticatálogo de actrices que ofrecía a publicistas y políticos, resulta que también en TV Azteca lo hicieron y fue este reality el semillero.

Medios mexicanos sacaron a la luz que el encargado en "alquilar" a las guapas amorosas es el propio productor, Hernán Albarenque.

La noticia se dio a conocer debido a que hay varias quejas en contra de él.

Incluso se dio a conocer la tarifa por noche, que va de los 20 a los 100 mil pesos, según detalló una fuente.