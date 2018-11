5 eventos para que asistas este fin de semana

Los admiradores del cine, sobre todo los de la saga del joven mago "Harry Potter", y de la música de Queen, Metallica y Ricardo Arjona tendrán varios eventos para asisitir este fin de semana. Estos son algunos:

Convención "Potterland"

“Eres fanático del mago joven mago Harry Potter? Este domingo se llevará a cabo “Potterland”, un evento que se realizará en el campo escuela de los Scouts San Jorge Muxbal, en el que habrá venta de artículos, juegos de trivia y concursos de cosplay. Los precios de las entradas son: Q175 y Q100. Adquiérelas en Todoticket.

Filme “El cascanueces y los cuatro reinos”

Ya se proyecta en las salas del país esta película que se centra en Clara, una joven que busca una llave única, capaz de desbloquear una caja que contiene un invaluable regalo de su difunta madre. En esta búsqueda, ella entrará en un extraño y misterioso mundo paralelo.

Homenaje a Metallica



El sábado 3 de noviembre, desde las 5 de la tarde, se festejará el "Metallica Day", el aniversario del segundo concierto de la banda estadounidense Metallica en Guatemala, con la presentación en vivo de cinco bandas nacionales, en Rock’ol Vuh Centro Cultural, 6a. avenida, 1-32, en la zona 1. El precio de la entrada será Q50.

Concierto de Ricardo Arjona

El sábado 3 y el domingo 4 de noviembre se llevarán a cabo los dos conciertos multitudinarios de Ricardo Arjona, con los que concluirá su exitosa gira “Circo soledad”. Las únicas entradas que aún están a la venta son las del área Oro de Pie pra el domingo, a Q300. Cómprala en Todoticket.

Película "Bohemian Rhapsody"



Ya se proyecta en las salas de cine del país el filme “Bohemian Rhapsody”, el cual relata el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, además de la vida de su vocalista, Freddie Mercury, quien se convirtió en uno de los cantautores más importantes del rock mundial.

