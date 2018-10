FOTO. Hija de Lenny Kravitz se desnuda para la revista Rolling Stone

Zoë Kravitz será la portada de la famosa revista Rolling Stone en su edición de noviembre, con una candente sorpresa para sus seguidores.

La hija de Lenny Kravitz replicó una sesión fotográfica que su madre, Lisa Bonet, también realizó desnuda para la publicación hace 30 años.

Fue la propia Rolling Stone quien reveló las imágenes con similitudes sorprendentes.

Su mamá también es una destacada intérprete, que cuando era niña apareció en "El show de Bill Cosby".

Durante los últimos años fichó en proyectos como "Ray Donovan" y la película "Camino a Paloma", donde compartió con su esposo, el actor de "Game of thrones" y "Aquaman", Jason Momoa.

En el caso de Bonet, su desnudo se llevó a cabo para revelar que estaba embarazada mientras mostraba su abultado vientre.

"Ambos no lo planeaban, fue una total sorpresa", dijo la joven sobre lo que le pasó a sus papás.

A post shared by Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) on Oct 28, 2018 at 4:58pm PDT

View this post on Instagram

Durante la entrevista, Kravitz también se le escapó confirmar que está comprometida, ¡y lo ha estado desde febrero!

Cuando la reportera le preguntó sobre el gran anillo en su dedo anular, ella confirmó con indiferencia:

"Oh, sí, estoy comprometida. No le he dicho a nadie todavía, quiero decir, no le he dicho al mundo. Quería quedármelo en privado".