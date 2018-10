VIDEO. Eugenio Derbez cumplirá su sueño de estar en “El Cascanueces y los cuatro reinos”

View this post on Instagram

🇲🇽Por fin puedo presentarles a mi personaje de la nueva película de @disneysnutcracker “El Cascanueces Y Los Cuatro Reinos” él es “HAWTHORN” (El Rey del Reino de las Flores). Todavía falta para el estreno (Nov 2018) pero pronto podré platicarles más 😃 // 🇺🇸Finally I can present to you HAWTHORN, the king of the realm of flowers in @disneysnutcracker . The movie premieres in US/MX on Nov. 2nd. I’ll be sharing more soon. Stay tuned!!!