Madre de Eiza González se roba las miradas al posar en bikini a sus 66 años

View this post on Instagram

Soslayar información Divina es atentar contra tu propia intuición ,pocas cosas tan maravillosas como interpretar a través de el sentido común ,un cuerpo es para arraigarse a la tierra con el objetivo absoluto de la pura existencia y con la finalidad de transportar y transcender en esta vida nuestra alma ,el cuerpo lo alimentas lo más sano posible y así el alma se dignifica , así como este bote necesita de la gasolina para sorfear los mares así nosotros también el cuerpo para reconocernos viajeros , cambiantes , así también nos alineamos como los hermosos pájaros haciendo una comunidad conjunta y proactiva , navegamos en el mismo espacio los que tenemos la misma calidad de pensamiento y el mismo nivel de dignidad y los valores en la misma dirección , se quedan los que encajan y otros vuelan en otra dirección , selección natural de vida 💫✨⚡️🌟y así agradecida sonrío a la vida 💥