FOTO. El ‘antes y después’ de Gaby Asturias que causa furor en Instagram

LOS CAMBIOS SE NOTAN CUANDO TRABAJAS EN ELLOS! 💪🏾😅 Este es el resultado del trabajo, disciplina, constancia y determinación. 6 semanas duras pero ahora ese resultado se ve reflejado, he vuelto a este estilo de vida saludable que me encanta, no solo para verme bien sino para sentirme bien. Muchos me preguntan ¿Porqué hago el challenge? si así estoy bien, pues la verdad en resumen mi porcentaje de grasa estaba muy alto y por motivos muy personales de salud debo mantenerme en un porcentaje saludable (una historia que muy pronto sabrán) AMO LOS RETOS ❤️La clave está en creer en ti mismo, en no estresarte ni pelear con tu mente ni con cuerpo. Nada como sentir esa satisfacción de ver tus cambios y cumplir tu objetivo. Sé que el camino es largo, puede que para muchos aún me falte, pero yo estoy feliz y eso es lo más importante. Con mucho orgullo les muestro este antes y después de este reto 🤗🤗🤗🤗. Si me ven más morenita en el después es porque en el proceso del challenge para la foto final tengo que broncearme full👱🏿‍♀️Gracias a mi equipo por ayudarme en este proceso, Mi coach @jonhydri , mi nutricionista Mishell Duarte, y en este regreso a mi vida Fitness quiero agradecer también a @dpinto01 por su apoyo y todos sus consejos. Gracias Team por ayudarme a encontrar mi mejor versión 💪🏾👸🏾 #SiSePuede #SinMiedoALosCambios #SinMiedoAlQueDiran😂 Publicaré todas las fotos del antes y después en mi otra cuenta 👉🏽 @gabyasturiasfit (yo las veo y no lo creo jaja 🙈)