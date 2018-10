Álex Kaffie revela la verdad de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Desde que iniciaron los cambios dentro del programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta han estado en el ojo de huracán.

A partir de marzo entró una nueva era por el cambio de producción y los nuevos integrantes al matutino, incluso algunos televidentes rechazan el trabajo de Magda Rodríguez.

Algunos siguen adorando a las presentadoras estelares, otros consideran que su tiempo ya pasó.

Además han habido muchas quejas en contra de las conductoras por su actitud con sus compañeros y hasta con los invitados.

Álex Kaffie, uno de los periodistas más polémicos del mundo del espectáculo, ha vuelto a exponer en su programa a las famosas.

El famoso presentador estuvo como invitado en el programa "Sale el Sol", en donde las acusó de ser unas entrometidas.

Aprovechó a hacer una comparativa sobre ambos matutinos diciendo que éste último era mucho mejor porque las conductoras no buscaban siempre interponerse.

"Me la paso muy bien, pues a diferencia de Hoy, en Sale el Sol los conductores principales no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara pero en detrimento de la prensa. Para ellas siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona", escribió Kaffie.