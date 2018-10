Paola Chuc responde a la curiosidad sobre su estatura ¿cuánto mide?

Desde que hizo el casting para "La Academia", Paola Chuc llamó la atención por su estatura, que lejos de ser un obstáculo ha sido una virtud que le ha permitido ganarse el cariño del público; y en una entrevista confesó cuánto mide.

Luego de unos intensos meses dentro del reality y coronarse como la ganadora, la guatemalteca regresó a su país para agradecer a sus fanáticos por todo el apoyo que recibió.

Foto: Instagram

La cantante visitó las oficinas de Publinews y en una íntima entrevista confesó algunos detalles de su vida que pocos conocían.

Entre ellos habló de su defectos, virtudes y respondió a la pregunta que muchos se hicieron cuando la conocieron, y era ¿cuánto mide?.

"Mido 1.40 centímetros de estatura", aseguró.

Un poco más de ella

Muchas personas hablan de tu relación con Isbo… ¿Él te gusta?

Adal Ramones me hizo la misma pregunta y dije que sí. Él es súper lindo. En la caravana de bienvenida me preguntaban por él. Tenemos una gran amistad y es una persona súper importante para mí. Siempre me ha apoyado. Él me ayudaba y me aconsejaba. Había buena química.

A parte de tener una gran voz… ¿qué otros talentos tienes?

Me gusta dibujar, es como mi talento oculto.

¿Cuáles son tus defectos y virtudes?

Virtudes: Carismática, divertida y me gusta mucho sonreír. Mi estatura también la considero como una virtud. Defectos: Soy un poco perezosa, me gusta dormir y comer mucho, además soy perfeccionista.

¿Qué ha cambiado en Paola antes y después de “La Academia”?

La seguridad con la que entré, esta era solo la necesidad que me notaran. “La Academia” me ayudó a aceptarme tal y como soy y a disfrutar el aquí y el ahora.