¿En qué se diferencia “Captain Marvel” de otras películas de Marvel?

La escritora Nicole Perlman regresa a Marvel Cinematic Universe (MCU) a principios del próximo año con “Capitana Marvel", ya que fue una de las siete co-guionistas del éxito de taquilla con Meg LeFauve, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive, Carly Mensch, Anna Boden y Ryan Fleck.

Publinews Internacional le preguntó sobre la película de “Captain Marvel", específicamente qué la hará única en comparación con las otras 20 entregas de la MCU.

“Quiero decir, es la primera protagonista femenina de Marvel”, fue el primer punto de Perlman. “Ella es increíblemente fuerte, atrevida e inteligente, todo lo que Kelly Sue DeConnick hizo en su serie Capitana Marvel. Creo que los fanáticos estarán muy contentos con la forma en que Carol Danvers es llevada a la pantalla. No puedo decir mucho sobre ello porque violaré todo tipo de acuerdos si lo hago”.

En cuanto si será una película familiar, la escritora respondió: “Creo que la gente estará muy contenta. El objetivo es que tanto los niños como las niñas vean la película y tengan la capacidad de ser fieles a sí mismos y de hacer un buen trabajo en el futuro. Es lo mejor que podemos esperar de una película de Marvel”.

Big news! Since getting my start in Hollywood 11 yrs ago, I’ve wanted to direct films as well as write them. Last year, I was invited to be a fellow at @Cinereach and with their support I directed a 20 min science fiction film, adapted from the @NewYorker story, THE SLOWS. pic.twitter.com/iQHMwUUY0q

— Nicole Perlman (@Uncannygirl) September 20, 2018