FOTO. La conductora Andrea Henry posa desnuda para el artista Emiliano Manuel

Su extrovertido carácter y personalidad le han dado la fama que ahora posee Andrea Henry, siendo una de las presentadoras más seguidas en Instagram.

La celebridad guatemalteca posó totalmente desnuda para el artista Emiliano Manuel, quien presenta su obra "No me gustan las cebollas, me gustan los desnudos".

Esta exposición la puedes ver en 1001 noches desde el 10 de octubre. Con esta presentación el artista

busca "Conocer el ser, a través de la insignificancia de nuestros gustos y no-gustos".

Para el guatemalteco empezó en el arte cuando era muy pequeño, recibió sus primeras lecciones artísticas a una edad muy temprana.

Según reveló, el arte nunca fue una manera de expresar sus emociones, más que eso siempre fue su cámara.

Por medio de sus obras, siempre ha tratado de capturar lo que le rodea y lo que le gusta.

Se muestra como es

Hace poco la locutora sorprendió a sus más de 47 mil seguidores al publicar una fotografía en la que desafía la censura de Instagram.

La joven compartió una imagen explícita en la que aparece al natural y mostrando sus senos.

Esta foto recibió muchas reacciones y más de 200 comentarios en los que sus fans la felicitan y aprovechan para elogiar su belleza. Sin embargo, más allá de ser una fotografía artística, su publicación lleva un mensaje.