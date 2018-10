Gaby Asturias se une a protagonistas de Acapulco Shore para un nuevo espectáculo

View this post on Instagram

Estoy muy feliz de poder compartirles mi próximo proyecto. La comedia mexicana @losers_mx de @diezvecesdie llega a Guatemala con 6 funciones, he sido seleccionada para unirme al elenco interpretando el papel antagónico de la historia 🙈 (en esta ocasión seré Gemma). Los espero este 18, 19, 20 y 21 de octubre en Parque las Américas. Gracias desde ya por su apoyo 🤗 Será un gusto trabajar junto a un gran equipo: @karimepindter @carlosmarmen @eduardoelchile y @_dennisarana 🇬🇹❤️ Las entradas están ya a la venta en @tuboletogt