VIDEO. Mujer transgénero envía mensaje a Lupita Jones antes de suicidarse

Una mujer transgénero mexicana envió un fuerte mensaje a Lupita Jones, antes de quitarse la vida.

De acuerdo a medios en México, Itzel Ávila Monreal fue hallada ahorcada en su apartamento una hora después que colgara un video en su cuenta de Facebook.

En su publicación arremete contra la Miss Universo 1991, quien es la actual directora de Miss México.

"Señora Jones, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen", dijo la mujer en un video que dura poco más de siete minutos.

Paz Barrón, presidenta de la Comunidad LGBTTTI en Zacatecas, mencionó que la noticia ha sorprendido a la comunidad de la diversidad sexual.

La palabras que le dolieron

Durante el Congreso Internacional de la Moda en Durango, la exMiss Universo declaró que no está de acuerdo con que las mujeres transgénero participen en los concursos de belleza.

"Debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto".

La bella mujer aseguró que no tiene nada en común con un transgénero, que simplemente no está de acuerdo.

"Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales", agregó.

Lupita Jones dijo lo anterior debido a la participación en Miss Universo de la modelo española, Ángela Ponce, una mujer transgénero.