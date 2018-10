Chris Martin y Dakota Johnson esperan su primer hijo y será varón

Chris Martin y Dakota Johnson están esperando un bebé, y en este justo momento esa revelación es impresionante, considerando que la ex de Chris se acaba de casar.

Los famosos, que han estado saliendo durante aproximadamente un año, tuvieron una fiesta en su casa el domingo, y las fotos y el video del evento dejan en claro lo que estaban celebrando.

Globos azules y rosados ​​estaban atados en arcos cuando llegaron los invitados, entre ellos algunos famosos.

Los padres de la actriz Melanie Griffith y Don Johnson, entraron junto con Sean Penn y Julia Roberts.

Don fue quien llegó de último, pues 10 minutos después la cadena de globos azules fue lanzada al cielo, dando así a conocer que esperan un niño.

Aunque ella ha sido de pocas palabras cuando se trata de su vida privada, en una entrevista para la revista Tatler, habló de su relación con Chris.

Hace unas semanas fueron vistos compartiendo un tatuaje idéntico y realizado en el mismo lugar: el símbolo del infinito en el brazo.

Los famosos despertaron rumores de una relación a finales de septiembre del año pasado, pero fue hasta este año que la revista People lo confirmó.

Is Dakota Johnson pregnant? A new report suggests she had a gender reveal party with Chris Martin and they're having a….. https://t.co/7TSTKJqJmd

— JustJared.com (@JustJared) October 8, 2018