Mensajes de apoyo a Paola Chuc inundan las redes previo a la final de La Academia

Este Domingo 7 de Octubre estaremos apoyando a Paola Chuc en la la Gran Final de la Academia desde la Ruta 3 y Vía 5 (Peatonal 4 grados norte). Transmitiremos el show en vivo, Te esperamos con toda tu familia! Horario: 18:30pm a 22:30pm. #teampaola #alcaldiaauxiliarzona4 #muniguate #soy502 #elmaizgt #tvaztecaguate #tvazteca