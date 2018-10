El reto de esta actriz será convertirse en Harley Quinn en la serie de DC Comics

Kaley Cuoco no se alejará de la televisión tras el final de la temporada 12 de “The Big Bang Theory”.

La famosa actriz, que dio vida a Penny, emprenderá nuevos proyectos que incluyen su participación como personaje del Universo DC.

En su reciente participación en el Comic-Con 2018, en Nueva York, anunció que prestará su voz para el personaje de "Harley Quinn" en la nueva serie animada que prepara DC.

Según dijo Kaley durante su presentación en el festival, este proyecto se estrenará en 2019 y ella no solo será la protagonista, sino también productora ejecutiva.

