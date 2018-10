Revelan detalles de la acusación de agresión sexual en contra de Nicolas Cage

View this post on Instagram

Vickie Park, quien afirma que ha estado saliendo con Nicolas Cage desde junio de 2017, alegó que la estrella de cine 54 años abusó sexualmente de ella durante el Slash Film Festival en Viena, Austria, el pasado 20 de septiembre. Park afirmó que estuvo con Cage en el evento de cine y que luego el actor se propasó con ella. Además, indicó que el intérprete estaba "gravemente intoxicado en ese momento". Para seguir leyendo visita www.kfedigital.net .