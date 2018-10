Este es el número de Dakota Johnson y lo reveló por una buena razón

Dakota Johnson habló en el Global Citizen Festival, que se llevó a cabo en Nueva York, sobre la histórica violencia y los casos de agresión sexual hacia las mujeres.

Fue en ese momento que la protagonista de Cincuenta sombras de Grey sacó su teléfono móvil y dijo:

"Esto es un poco especial, pero aquí está mi número. Quiero que me llames, que me cuentes tu historia en un mensaje de voz. Dime qué has soportado como mujer".

First Official Picture of The New Advocate for Global Citizens #SheIsEqual Campaign, #DakotaJohnson at the #GlobalCitizen Festival in New York City tonight! ❤; via eonline. pic.twitter.com/RpMsk9OEnV

— Dakota Johnson Fans (@LifeDJohnson) 30 de septiembre de 2018