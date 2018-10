La actriz Sheyla asegura que por esta razón Televisa la vetó

View this post on Instagram

¡Qué gran programa el #SagaLive de hoy!. @adelamicha recibió en el estudio a @sheylacantante para conversar sobre su trayectoria y sus próximos proyectos. También recibimos al actor @lisandroemilio y no estuvo contando sobre sus trabajos. Maribel Quiroga estuvo también con nosotros en el estudio conversando sobre el día del consumo responsable, en representación de @cervecerosdemexico. Si quieres ver el programa, búscanos en YouTube como: La Saga 📸: @tavoazem