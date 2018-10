El día que Gisele Bündchen se enteró de que Tom Brady esperaba un hijo con otra mujer

View this post on Instagram

Just received a copy of Lessons! I can’t believe my book will be out Oct 2nd! What an incredible journey this has been! I am so happy I get to share it with you. I hope you like it! #LessonsbyGisele 🙏✨😘 Acabei de receber a copia do Lessons (Aprendizados)!!! Não acredito que meu livro já vai ser lançado agora em outubro! Foi uma caminhada incrível e estou muito feliz por poder compartilha-lo. Espero que gostem! #Aprendizados